أرى داوود الابنة الصغرى لسوسن بدر في حكاية "رق الحبيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة الشابة أرى داوود في بطولة حكاية "رق الحبيب" أمام النجمة سوسن بدر

وبدأت أرى داوود تصوير أولى مشاهدها في العمل أمس حيث تلعب دور الابنة الصغرى لسوسن بدر.

من جانبها تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير دورها فى حكاية "رق الحبيب" من مسلسل "ورا كل باب" والمقرر عرضها خلال الأسابيع القليلة القادمة على شاشة قناة الحياة.

وبدأت سوسن بدر تصوير دورها فى العمل أمس الأول فى ديكور دار المسنين، حيث تجسد دور امرأة كبيرة فى السن تعانى من عقوق أبنائها الذين يضطرون إلى وضعها بدار رعاية مسنين.

وتستمر سوسن بدر فى التصوير داخل ديكور دار المسنين لمدة 3 أيام، حيث تجمعها المشاهد بإيمى طلعت زكريا التى تؤدى دور ابنتها بحكاية "رق الحبيب".

تناقش حكاية "رق الحبيب" قضية جحود الأبناء تجاه الآباء، من خلال أسرة ميسورة الحال تقوم بوضع والدتها في دار مسنين.

"رق الحبيب" من بطولة النجمة سوسن بدر والفنانة مروة عبدالمنعم وإيمى طلعت زكريا وأحمد فؤاد سليم والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجي.