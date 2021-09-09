"إيه العك ده".. تعليقات الجمهور على فيديو مها أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت الفنانة مها أحمد جدلا كبيرا بين جمهورها ومتابعيها، بسبب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشرت "مها" مقطع فيديو لأغنية تقول كلماتها: "آه يا ويلي م اللي سيرتي مجنناهم.. يارب بارك في ضحكتي اللي معذباهم.. إني أكون دايما كويس دي قتلاهم.. مصيبة تيجي تاخدهم هما واللي معاهم.. بطلت أعشم نفسي في ناس.. في فروتي يقطعوا بأمواس.. أتمنى في حياتي ماشفكوش.. ده أنا أطيق عمايا ولا أطيقوش.. حبيتكم وطلعتوا على فشوش.. أجدع واحد فيكم عويل.. أقطع لسان اللي يقول كلام يعيبني.. طول عمري أجدع منك إنت وهو يابني".

وأثار الأمر حفيظة الجمهور، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "إنتِ أرقى من كدة يا مها.. إيه العك ده"، و"ده شغل تلقيح إنتي أكبر من كده"، و"تلقيح"، و"إنتي أكبر من كده خليكي راقية"، وغيرها من التعليقات.

وكانت الفنانة مها أحمد قد أثارت الجدل بمشاركتها في حفل الفنان محمد رمضان، خاصة أنه أقيم بعد أيام من وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، وفسرت "مها" عدم حضورها جنازة "دلال" أنها كانت تمر بأزمة صحية

وبعدها ظهرت "مها" في فيديو آخر بصحبة ابنها "عادل" وهي ترقص في حفل "رمضان"، وعلقت: "واحشني التنمر أوي".