"هرب" ولم يعد.. أشهر مشاهد في السينما المصرية لهروب "مساجين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع "شديد الحراسة" منذ أيام، وسط ضجة كبيرة.

هروب الأسرى الفلسطينيين عبر "نفق" تم حفره – بحسب ما تم إعلانه- أعاد للأذهان عدد من المشاهد السينمائية الشهيرة لعل أبرزها الفيلم الأمريكي "الخلاص من شاوشنك".

كما تناولت السينما المصرية مشاهد يظهر فيها السجين وقد نجح في الهرب من السجن، ولعل أبرز الأفلام التي تناولت هذه المشاهد:

أمير الإنتقام

تدور الأحداث حول "مكيدة" تحاك لـ"حسن" فيدخل على إثرها السجن ويبقى سجينا لسنوات دون محاكمة، وهناك يتعرف على رجل عجوز يقوم بحفر نفق للخلاص من السجن، ويتمكن بالفعل من الهرب بعدما دله العجوز على مكان كنز، وبعد هروب "حسن" وحصوله على الثروة يقرر بعدها الانتقام ممن زجوا به في السجن.

الفيلم مأخوذ عن القصة العالمية "الكونت دي مونت كريستو" للكاتب ألكسندر دوما، وعرض العمل عام 1950، وهو من بطولة أنور وجدي، فريد شوقي، سامية جمال، سراج منير، كمال الشناوي، ومن إخراج هنري بركات.

أمير الدهاء

أعاد المخرج الكبير هنري بركات تقديم نفس القصة التي ألهمت الكثير من صناع السينما حول العالم، وهي "الكونت دي مونت كريستو" من خلال فيلم "أمير الدهاء"، وقد عرض الفيلم عام 1964، وحقق وقتها نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم: فريد شوقي، محمود مرسي، نعيمة عاكف، حسن البارودي، شويكار، أحمد لوكسر، توفيق الدقن.

جعلوني مجرما

مشهد الهروب هنا يأتي بعد محاولات كثيرة من بطل القصة "سلطان" إثبات برائته من جريمة قتل لم يرتكبها، وبعد نجاحه في الهرب ينتقم من عمه الذي كان سببا في الزج به داخل السجن فيقوم بقتله ليتحول لمجرم حقيقي.

فيلم "جعلوني مجرما" عرض عام 1954، وهو من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، بطولة فريد شوقي، هدى سلطان، يحيى شاهين، سراج منير، نجمة إبراهيم، ومن إخراج عاطف سالم.

أدهم الشرقاوي

تتناول أحداث الفيلم هروب "أدهم" ومجموعة من المساجين من ويلات السجن، وينتهي الحال به مطاردا ليهرب بعدها للعيش في الجبل ويصبح نصيرا للمستضعفين، ويعتبره الجميع بطلا شعبيا- بحسب الفيلم.

فيلم "أدهم الشرقاوي" عرض عام 1964، وهو من بطولة عبدالله غيث، شويكار، لبنى عبدالعزيز، توفيق الدقن، محمد رضا، عبدالوارث عسر، عزيزة حلمي، ومن إخراج حسام الدين مصطفى.

الهروب

يقوم فؤاد الشرنوبي بتسهيل هروب "منتصر" من السجن، وبعد تمكن الأخير من الهرب تراقبه الشرطة وتقوم بملاحقته وقتله وصديقه في آن واحد، لينتهي هروب منتصر المتكرر بموته بدم بارد.

فيلم "الهروب" عرض عام 1991، وهو من بطولة أحمد زكي، عبدالعزيز مخيون، هالة صدقي، محمد وفيق، زوزو نبيل، أبو بكر عزت، عبدالله مشرف، مفيد عاشور، ومن إخراج عاطف الطيب.

الجزيرة 2

بعد قيام ثورة 25 يناير واقتحام السجون وقتها، يستطيع منصور الحفني المحكوم عليه بالإعدام أن يهرب من السجن ويعود للجزيرة مرة أخرى، ويحاول مرة أخرى بناء إمبراطورية خارجة عن القانون بمعاونة مجموعة من رجاله، إلا أنه يصطدم بتغير كبير يطرأ على الجزيرة بسبب ظهور الشيخ جعفر.

فيلم "الجزيرة 2" عرض عام 2014، وهو من بطولة أحمد السقا، خالد صالح، هند صبري، أروى جودة، نضال الشافعي، أحمد مالك، سامي مغاوري، محمد التاجي، سامح صبري، ومن إخراج شريف عرفة.

حب في الزنزانة

ضمن أحداث فيلم "حب في الزنزانة" يهرب "صلاح" من السجن بعد وقوعه في حب "فايزة" المحبوسة في سجن النساء، ويحاول "صلاح" وقتها إثبات برائته بعدما قام "الشرنوبي" أحد رجال الأعمال بإقناعه بالاعتراف بجريمة لم يرتكبها.

وبعد محاولة ناجحة للهرب يتزوج فايزة التي سبقته للخروج، إلا أنه يفشل في إثبات برائته فيقوم بقتل "الشرنوبي" ويحاول الهرب خارج البلاد إلا أنه يفشل هذه المرة.

فيلم "حب في الزنزانة" عرض عام 1983، وهو من بطولة عادل إمام، سعاد حسني، جميل راتب، يحيى الفخراني، عبدالمنعم مدبولي، ومن إخراج محمد فاضل.