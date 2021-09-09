"العو جه".. أحمد العوضي يوجه رسالة غامضة على انستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نشر الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، أثناء ممارسة بعض التمارين بصحبة مدربه.

وعلق "العوضي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "آسف لو جيت خضيتكوا، العو جه العو حضر".

وكان الفنان أحمد العوضي قد سافر منذ أيام لمدينة جنيف السويسرية بعد حصوله على تأشيرة، للحاق بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي تتلقى العلاج داخل إحدى المستشفيات هناك بعد تعرضها لوعكة صحية في يوليو الماضي.

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، فتوح أحمد، محمود حافظ، عايدة رياض، إيمان السيد.