إليك أكثر الأسئلة المالية بحثاً على غوغل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ 23 دقيقة

عرض موقع ”ياهو“ الإخباري قائمة بأكثر الأسئلة المالية شيوعا عبر ”غوغل“ أخيرا.

وكانت شركة غوغل أدرجت في نهاية عام 2018 فئة خاصة بالأسئلة المالية، للاستفسار حول قضايا الأموال، وأجرت تحديثا عليها في عام 2020، وخاصة أن محرك البحث العملاق يعتبر الاختيار المناسب لأغلبية متصفحي الإنترنت حول العالم، للحصول على إجابات عن أسئلة يرون أنها مخجلة لطرحها على صديق، مثل: ”كيف ترفض إقراض أصدقائك ومعارفك المال بطريقة مؤدبة؟“.

فما أكثر الأسئلة المالية بحثا على غوغل وما إجاباتها؟

كم يبلغ ثمن منزلي؟

إجابة غوغل: ”من المحتمل أن يكون منزلك عبارة عن صفقة بيع ضخمة، وفي حال كنت ترغب في بيعه في أي لحظة، من الجيد معرفة معلومات عن العقارات القريبة والتي تم بيعها أخيرا في منطقتك، في سعر السوق العادل وفي أي تاريخ محدد، إذ تسهم هذه البيانات بتوصلك إلى مبلغ تقريبي لثمن منزلك“.

كيف يمكنني تحمل تكاليف شراء منزل؟

إجابة غوغل: ”من الممكن أن يكون شراء منزل أهم عمليات الشراء التي يقوم بها شخص ما في حياته، لذلك من المنطقي للراغبين بالحصول على منزل، التأكد بالضبط من مساحة المنزل الذي يمكنهم تحمل تكاليفه، وتأمين جميع المتطلبات المالية لعملية الشراء، مع ضمان توفير الالتزامات المالية الأخرى والتي قد تشمل: بطاقات الائتمان للدفع، وقروض الدراسة أو الفواتير الطبية“.

منزل

ما هو البيتكوين؟

إجابة غوغل: أول عملة مشفرة في العالم، ولن يمنحك شراء البيتكوين أو أي عملة مشفرة أموالا مادية، لأنها عملة رقمية بالكامل غير مدعومة أو صادرة عن أي بنك أو حكومة. ويتم تحديد السعر حسب العرض والطلب في السوق، ويمكن شراء البيتكوين ببساطة باستخدام تطبيق الهاتف الذكي.

بيتكوين

كيف أكتب الشيك؟

إجابة غوغل: يكتب معظم عملاء البنوك الشيكات بشكل متكرر، والمستغرب أن العديد منهم يسألون غوغل عن كيفية كتابة الشيك. ويمكن طلب الشيكات من خلال أي بنك تجاري وعادة ما تكون مرتبطة بالأموال الموجودة في حسابك الجاري.

ولكتابة شيك بشكل صحيح، ما عليك سوى ملء الأسطر الفارغة بالمعلومات المطلوبة، واستخدام أكبر قدر ممكن من الخط الواضح لتجنب الاحتيال ومنع حدوث التباس في قيمة المبلغ.

