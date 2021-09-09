في أول ظهور علني لها.. لن تصدق مدى جمال زوجة الفنان محمد فؤاد المحجبة – (شاهد)

كتب امير فتحي في الخميس 9 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - بالرغم من حرص الفنان محمد فؤاد على إبقاء أسرته بعيدًا على الأضواء، إلا أن روّاد مواقع التواصل الإجتماعي أعادوا نشر صورة من حفل زفاف الفنان عام 1995، فقد ظهرت السيدة “مروة حنفي” زوجة محمد فؤاد التى لفتت الأنظار بجمالها.

وعن قصة الحب بين الفنان محمد فؤاد وزوجته، فقد قال محمد فؤاد أنه وقع في غرامها منذ اللحظة الأولى التي تلاقت فيها أعينهما، وجد نفسه ينجذب إليها بشدة، ونسي تمامًا أنه فنان مشهور والأعين تلاحقه أينما حل.

ومن خلال تصريحات سابقة، فقد كشف الفنان محمد فؤاد عن قصة تعرفه وزواجه من زوجته مروة حنفي، والذي تعرف عليها عام 1993، حينما كان يغني في دار القوات الجوية، بعد أن دعاه صديق قديم من أبناء الحي الذي تربى فيه لإحياء حفل زفافه، وبينما هو يغني وقعت عيناه عليها وجدها رقيقة وجذابة ونسى الموجودين.

صورة من حفل زفاف الفنان محمد فؤاد – 1995

وفي أول ظهور علني لها بعد سنوات مع إبنتيها وزوجها، خلال زيارة الفنانة الراحلة “ماجدة الصباحي“، استطاعت زوجة الفنان محمد فؤاد أن تخطف أنظار الجمهور بجمالها، خاصــة بعد ظهورها بالحجاب.

يُشار إلي أن النجم محمد فؤاد كانت تجمعة قبل الزواج، علاقة خطوبة بالفنانة “صابرين“، ويشار إلى أن حكاية ارتباط الفنانين بدأت في العام 1990 عندما أطلق فؤاد ألبومه الغنائي الشهير “إسألي” وطلب من صابرين مشاركته فيديو كليب إحدى الأغنيات.

صورة من حفل خطوبة محمد فؤاد وصابرين – 1990

وبعد اشهر قليلة من إطلاق العمل أعلن الفنان خطوبتهما ما أحدث ضجة إعلامية كبيرة. إلا أن العلاقة لم تستمر لمدة طويلة وانفصلا. ولم تعلق صابرين على ذلك إلا بعد سنوات حيث قالت في لقاء: “اسمعوا شكل الأغنيات اللي غناها فؤاد فى حقي بعد الانفصال وانتو هتعرفوا السبب إيه”.

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هذا وقد انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية، صورة “فوتوشوب” للنجم محمد فؤاد، يظهر فيها وهو يقوم بإحياء إحدى الحفلات الخاصة، بينما يتقارب بشكلٍ كبير في “قصة الشعر” التى يشتهر بها المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، بفضل تغير ملامحه في الصورة عن طريق أحد برامج التعديل.

وتسارع جمهور النجم محمد فؤاد بالدفاع عنه وسط موجه السخرية التي سببتها الصورة المفبركة، ونشر عدد كبير من جمهور “فؤش” الصورة الحقيقة التي يظهر فيها فؤاد مــن داخل الحفلة والتي تم تركيبها على شكل المطرب الشعبي.

من ناحية أخرى، شهد الشهر الماضي احتفال محمد فؤاد بخطوبة ابنه عبد الرحمن، وذلك عبر نشر صورة تجمع ابنه مع خطيبته على حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام“، من حفل خطوبتهما العائلي الذي أقيم في الساحل وضم أهل العروسين، وهنأه قائلاً: “ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم”.

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