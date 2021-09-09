شاهد .. أحدث ظهور ل ” فاليري أبو شقرا ” ومولودتيها التوأم

كتب امير فتحي في الخميس 9 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - شاركت الممثلة وملكة جمال لبنان لعام 2015 متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصورة جديدة لها برفقة إبنتيها التوأم في أحدث ظهور لهم . وظهرت فاليري أبو شقرا من داخل غرفة نوم مولودتيها المزينة باللون الوردي وهي تحملهما وتحتضنهما إليها وخلفها سرير لكل طفلة . وكتبت ملكة جمال لبنان السابقة في تعليقها على الصورة : ” اليدان مليئتان .. ولكن القلب مليء أكثر ” . يذكر أن فاليري أبو شقرا كانت قد احتفلت بزواجها من رجل الأعمال ” زياد عمار ” في أغسطس 2020 ورزقت بإبنتيها التوأم في شهر يوليو الماضي .

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