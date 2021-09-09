شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العبداللات يختتم مهرجان جرش الـ 35 وماجدة الرومى تحيى حفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفنان الأردني عمر العبداللات فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ35 للعام 2021 بإحيائه اليوم الختامي لحفلات المهرجان الفنية، والموافق يوم السبت 2 أكتوبر المقبل، على المسرح الجنوبي بالمدينة الأثرية في عرسها السنوى، والذي يشاركه ليلة الحفل الفنانة الأردنية نداء شرارة.

وتحيى الفنانة ماجدة الرومى حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون، تليها نجوى كرم، ثم جورج وسوف على التوالي بينما يحضر حسين الديك أواخر الشهر الجاري، يعقبه سيف نبيل. وتظهر الأردنيات زين عوض وديانا كرزون ونانسي بيترو في بعض الحفلات مع المغنيين العرب، وانضمت فرقة "أوركسترا الناصرة" الفلسطينية إلى جدول فعاليات المدرج الشمالي الذي يضم كذلك "أوبرا عايدة"، كما أُدرجت المغنية مي فاروق ضمن حفلاته.



ماجدة الرومى

ويعتبر عمر العبداللات من أكثر الفنانين الأردنيين والعرب مشاركةً في مهرجان جرش على مدار سنوات طويلة، حيث تعود آخر مشاركة له في المهرجان للعام 2019، ويعمل حالياً على تجهيز برنامجاً غنائياً يحمل الكثير من المفاجآت الذي بدأ الإعداد لها لتكون حاضرة على خشبة المسرح الجنوبي برفقة فرقته الموسيقية.

وأطلق مؤخرا المطرب الأردنى عمر العبداللات قصيدة مغناة بأسلوب البادية الأردنية بعزف آلة الربابة حملت عنوان "كورونا" كتبها الشاعر السعودى الدكتور صالح الشادي، وغنى العبداللات للعديد من المشاهد التي حصلت في دول العالم العربي والعالم أجمع، وذلك أثارت بعد الأزمة الإنسانية التي يمر بها العالم من جراء فيروس كورونا.