شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تنشر صورة لوالدها من سنة 1967.. وتعلق: ماتتصوروش مبسوطة قد إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة وفاء عامر، عن صورة نادرة لوالدها الراحل عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت وفاء على الصورة قائلة:"أبويا فى 67 ماتتصوروش مبسوطة قد إيه من الصورة دى الله يرحمك يا أبويا".



وفاء عامر

وتشارك الفنانة وفاء عامر، في مسلسل "حلم"، من بطولة كمال أبو رية و صابرين وأنوشكا ومحمد رياض ونضال الشافعى ومدحت تيخة وسامي مغاورى وعلاء مرسي ونهال عنبر، والمسلسل من تأليف محمد رجاء ورؤية درامية للكاتب يسرى الفخرانى، وإخراج حسنى صالح.

مسلسل "حلم"، يتناول جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة الآلاف من سكان العشوائيات والأماكن الخطرة ونقلهم في حي الأسمرات بمراحله المختلفة ويقدم مسلسل "حلم" رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه الحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات طويلة طالهم الإهمال.

يذكر أن النجمة وفاء عامر ولدت في مدينة الإسكندرية وتخرجت في كلية الآداب بجامعة بيروت العربية، والتحقت بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، واشتركت أثناء الجامعة بالتمثيل في المسرح الجامعى، وبدأت علاقتها بالفن من خلال دورها في مسلسل (الزوج أخر من يعلم)، ونجحت بعدها من خلال مسلسلات عدة منها ( زمن الحب الضائع، أميرة من عابدين، امسك حكومة، ذئاب الجبل، فارس بلا جواد)، كما شاركت في السينما من خلال أفلام (الجراج، امرأة وخمسة رجال، أرض أرض، ولا في النية أبقى) .