شكرا لقرائتكم خبر عن "أولادي اللي طلعوا من جوه قلبي" .. رسالة شام الذهبي لـ على وآدم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طوال الوقت تكشف شام الذهبي ابنة النجمة أصالة نصري عن علاقتها القوية بأشقائها الصغار علي وأدم، وخاصة أن فارق العمر بينهما كبير، لذلك تعتبر شام علي وآدم أبنائها وليس شقيقيها، لذلك نشرت شام صورة تجمعها بـ علي وادم طفلي أصالة التوأم وعلقت عليها من خلال عبر حسابها بموقع "انستجرام" بها بـ "علي و آدم أجمل هدية اجتني أولادي اللي طلعوا من جوه قلبي يوم ما تولدوا ".



شام ابنة اصالة وشقيقيها علي وادم



شام الذهبي

وكانت قد نشرت الفنانة الكبيرة أصالة أغنيتها الجديدة "الدنيا لها طعم جديد"، للاحتفال بمدينة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، وقالت أصالة، فى تعليقها على الأغنية التى نشرتها عبر حسابها الرسمى بإنستجرام: "هنيئًا لمصر بصناعها بقيادة عظيمة حكيمة عادلة فى ظل قائد لا يعرف المستحيل عبد الفتاح السيسى".

وقالت أصالة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بإنستجرام: "لا تغلق الحياة بابًا بوجه منّ أحبّها.. وأنا منّ عشّاقها.. تعلّمت منّ هذا الوطن العظيم الّذي اخترته سكني بأنّ لا شيء مستحيل.. فإرادتي أقوى من الظروف ودائمًا هناك فرصة للسّعادة فقط علينا أنً نؤمن بالأملّ ونراه يتحقّق لتصبح الدنيا لها طعم جديد هنيئًا لمصر بصنّاعها بقيادة عظيمة حكيمة عادلة في ظل قائد لا يعرف المستحيل عبد الفتاح السيسي".

أصالة

ويشار إلى أن افتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز"، داخل مدينة السادات في محافظة المنوفية، جرى يوم 3 أغسطس الجارى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم إنشاء المدينة الصناعية باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 135 فدانا بمدينة السادات.