شكرا لقرائتكم خبر عن "ربنا يخليكي لينا" .. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدتها بصور عائلية نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هنا شيحة، بعيد ميلاد والدتها بتوجيه رسالة لها تعبر فيها عن أهمية دورها في حياتهم كأسرة، ونشرت هنا شيحه مجموعة من الصور النادرة التي تجمعهما على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، وصحبتها بتعليق احتفالي بمناسبة عيد ميلادها.



هنا شيحه على فيس بوك

ووجهت الفنانة هنا شيحة، رسالة لوالدتها في عيد ميلادها قائلة: "الأم هي مركز سعادة العائلة.. هي محور حياتهم مهما كانت سرعه الحياة وانشغالها دائما بنرجع للام علشان الاستقرار والهدوء والحب والسكينة والحضن الدافي.. ربنا يخليكي لينا .. بحبك يا امي".



هنا ووالدتها



هنا ووالديها

وفى وقت سابق، هنأت الفنانة هنا شيحة ابنها الكبير آدم بكلمات رقيقة مع جمهورها بمناسبة عيد ميلاده الذي وافق 20 أغسطس الماضي، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور العائلية منذ طفولته حتى أصبح شابا.



صور عائلية



صورة مع الاحفاد



عائلة هنا شيحه

ونشرت الفنانة هنا شيحة صورا تجمعهما معا وبرفقة عائلتها وأخواته في مناسبات ومراحل عمرية ومختلفة، وكتبت قائلة: "مولودي الأول، الفرح والسعادة، نورتي يا آدم، أسعد عيد ميلاد دودي، المزيد من أعياد الميلاد المذهلة والممتعة معًا".



صور من الذكريات



صور نادرة

وتخوض هنا شيحة، بطولة فيلم "النهاردة يوم جميل" بمشاركة توليفة من نجوم الدراما والسينما في مصر، منهم باسم سمرة ونجلاء بدر ومحمود الليثي وأحمد وفيق وانتصار وفراس سعيد، والفيلم سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي، والمقرر عرضه في دور السينما قريبا خلال العام الجاري.