شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر ينشر صور كواليس شهر عسل "يحيى وبطة" فى حكاية "كدبة كبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرضت الحلقة الخامسة من حكاية "كدبة كبيرة" فى مسلسل ورا كل باب"، الذى يذاع على قناة الحياة وشارك أحمد زاهر عدد من الصور من كواليس الحدوتة، وقال: "يحيى وبطة في شهر العسل وخلصت الكدبة الكبيرة مسلسل ورا كل باب هاتوحشوني يا أحلى جمهور في الدنيا هيوحشني كل كرو المسلسل و كل الكاست".

وتابع زاهر: "بجد استمتعت جدا بكل لحظة في هذا العمل وفخور أني قدمته لأن دي هي قضية العصر اللي أحنا فيه للأسف وأتمنى اننا كلنا نكون أتعلمنا متعملوش كده تاني ونفكر قبل ما نكتب ونجرح و نوجع أي حد.. شكرا جدا".

ويناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.



حكاية كدبة كبيرة

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" يتكون من حكايات منفصلة، كل حكاية تعرض في 5 حلقات، وعرض الموسم الأول منه قبل رمضان 2021، بطولة أحمد زاهر، هنادي مهنا، وإيمان سلامة، محمد ناصر، عماد رشاد، رضوي جودة، فتوح أحمد، تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش. وعرضت قناة الحياة 5 قصص من الموسم الأول وهم "مالناش إلا بعض" للفنانة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وحكاية "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان.



احمد زاهر



فريق عمل حكاية كدبة كبيرة



احمد زاهر يتابع المونتاج فى حكاية مسلسله كدبة كبيرة



احمد زاهر فى كواليس حكاية كدبة كبيرة



احمد زاهر وهنادى مهنا



احمد زاهر



صناع حكاية كدبة كبيرة



صناع حكاية كدبة كبيرة