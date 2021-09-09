بعد ظهور عمرو دياب مرتديا "الدبلة".. إنجي ومريم وكارولينا 6 قصص"حب" طاردت الهضبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار الفنان عمرو دياب الجدل حوله من جديد، بعد ظهوره في أكثر من صورة ومناسبة مرتديا دبلة في يده اليسرى، وتعمده الإشارة إليها، ويأتي ذلك وسط شائعات عديدة حاصرته عن وجود قصة حب جديدة في حياته، بعد فترة من الجدل الذي دار حول ارتباطه انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.

الإعلامي ممدوح موسى "الصديق المقرب من عمرو" علق على ظهور الهضبة مرتديا الدبلة، وعبر صفحته في موقع فيس بوك، كتب :"عجبني قوي التيشيرت وكمان عجبتني الدبلة".

مريم

عمرو دياب الذي طاردته أكثر من شائعة غرام، على مدى الشهور الماضية، خلال تواجده في يناير الماضي، انتشرت أنباء عن قصة حب تجمعه مع خبيرة الموضة العراقية الأصل و الأسترالية الجنسية مريم رود، وذلك بعد ظهورها معه في مجموعة صور.

كارولينا

وفي شهر يناير وخلال تواجد عمرو دياب في دبي، تصدرت كارولينا زوبكوف ماتيس "ملكة جمال لاتفيا السابقة والبلوجر الشهيرة" تريند موقع "إنستجرام"، عقب نشرها صورها مع الفنان عمرو دياب، وأثارت جدلا واسعا بعد أن كتبت "التقيت بهذا الفنان الوسيم عمرو دياب. هل قمت بتحميل أغانيه. ماهي أكثر أغنية أعجبتك؟ ".

كارولينا حرصت مع تزايد الشائعات على نفي ارتباطها بالفنان عمرو دياب، في تعليقها على صورتها مع الهضبة، وأوضحت في التعليقات إنها متزوجة من رجل الأعمال النمساوي دانيال ماتيس "48 عام"، وهو من مؤسسي واحدة من أكبر شركات الهواتف الذكية ، ولديها أبنة تدعى ناتالي عمرها خمس سنوات.

إيمي سالم

مع انتشار صور تجمع الفنانة إيمي سالم والفنان عمرو دياب، شهدت مواقع التواصل في شهر يناير ايضا ثالث حديث عن وجود قصة حب في حياة المطرب الأشهر عربيا.

إيمي في تصريحات صحفية أنها "لا تسعى إلى هدم الصداقات أو البيوت، وعلى العكس ستكون أول شخص يسعى لصلح أصدقائها، وأنها ممتنة للغاية بوضع اسمها بجانب الهضبة عمرو دياب".

وتابعت،:": "أنا أحب سياسة عمرو دياب في الحياة، وأن الهضبة عندما تطوله شائعة ما من المستحيل أن يرد، وهذا المبدأ أسعى دائما له، وحياتي الشخصية خط أحمر وأنا الوحيدة حرة فيها".

دينا

وفي يونيو الماضي بدأ ظهور اسم دينا ضياء بهجت في قائمة حبيبات عمرو دياب، وهي مصرية مقيمة في أسبانيا، تعمل مصورة في النسخة العربية من المجلة العالمية "فوج".

أنجي

في شهر مارس ومع بداية حملة عمرو دياب عن العطر الجديد له، ظهر بقوة اسم الإعلامية إنجي كيوان، بعد ظهورها معه في صور الدعاية والكليب، بعد تواجدها بصحبته في مدينة دبي، خلال إحدى السهرات التي جمعتهما.

والمفارقة هنا أن "إنجي" متزوجة بالفعل من رجل الأعمال اللبناني زياد فولد جر، وظهر بالصور التي جمعتها مع عمرو دياب، ولديهما طفلين.

ونشرت كيوان عددا من الصور التي جمعتها بالهضبة عمرو دياب في دبي، عبر حسابها الشخصي بـ"انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "يومًا جيدًا قضيناه مع الأسطورة عمرو دياب".

هدى المفتي

في يوليو الماضي دخلت الفنانة وعارضة الأزياء هدى المفتي دائرة جميلات عمرو دياب، وتردد وجود علاقة حب بينهما، وذلك بعد ظهورها في كليب أغنية "الدنيا بترقص"، قبل أن تقوم بالنفي، فيما لجأ الهضبة كعادته إلى الصمت الرهيب تاركا ورائه سؤال "حبيبة عمرو دياب من تكون"؟