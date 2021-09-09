"أقطع لسان اللي يقول كلام".. مها أحمد تثير الجدل عبر إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة مها أحمد عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لأغنية "آه يا ويلي م اللي سيرتي مجنناهم".

الأغنية تقول كلماتها: "آه يا ويلي م اللي سيرتي مجنناهم.. يارب بارك في ضحكتي اللي معذباهم.. إني أكون دايما كويس دي قتلاهم.. مصيبة تيجي تاخدهم هما واللي معاهم.. بطلت أعشم نفسي في ناس.. في فروتي يقطعوا بأمواس.. أتمنى في حياتي ماشفكوش.. ده أنا أطيق عمايا ولا أطيقوش.. حبيتكم وطلعتوا على فشوش.. أجدع واحد فيكم عويل.. أقطع لسان اللي يقول كلام يعيبني.. طول عمري أجدع منك إنت وهو يابني".

وعلقت مها على الفيديو: "أكونتات فيك فيك.. حسبي الله ونعم الوكيل.. والله خير حافظ".

وكانت الفنانة مها أحمد قد أثارت الجدل بمشاركتها في حفل الفنان محمد رمضان، خاصة أنه أقيم بعد أيام من وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، وفسرت "مها" عدم حضورها جنازة "دلال" أنها كانت تمر بأزمة صحية

وأثار الأمر جدلا كبيرا بين الجمهور، لتظهر "مها" في فيديو آخر بصحبة ابنها وهي ترقص في حفل "رمضان"، وعلقت: "واحشني التنمر أوي".