تعرف على إيرادات فيلم "ماكو" بعد أسبوع من طرحه بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي؛

حقق فيلم "ماكو" إيرادات قدرها ٥ ملايين ٩٦٨ ألف ٢٢٩ جنيه، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من طرحه بدور العرض السينمائي.

ويتنافس الفيلم مع ٦ أفلام أخرى، هي: "الإنس والنمس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "العارف"، "٢٠٠ جنيه"، "مش أنا"، "موسى".

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية حول عبارة "سالم إكسبريس" التي غرقت في مياه البحر الأحمر منذ سنوات.

"ماكو" بطولة ناهد السباعي، سارة الشامي، نيقولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، عمرو وهبة، محمد مهران، فريال يوسف، وهو من تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.