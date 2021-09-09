شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجه لها رسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان وائل عبدالعزيز، رسالة مؤثرة لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

ونشر "وائل" صورة تجمعهما، وعلق عليها: "وربنا وحشتيني ووحشتي الناس كلها"، وتفاعل جمهوره ومتابعيه مع المنشور، داعيين الله لها بالشفاء العاجل.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت لأزمة صحية في يوليو الماضي، استلزمت نقلها لغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وبعد استقرار حالتها الصحية سافرت لمدينة جنيف السويسرية في طائرة مجهزة لاستكمال رحلة علاجها.

ومنذ أيام سافر زوجها الفنان أحمد العوضي للحاق بزوجته بعد حصوله على تأشيرة السفر، لينفي بهذا الشائعات التي ترددت حول انفصالهما.