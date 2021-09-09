وفاة وهجوم وفتوى.. أزمات واجهت أولى أغاني كريم صبري "مشكلة جامدة" قبل طرحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد مرور شهرين على رحيل الملحن والمطرب كريم صبري"شقيق الفنان رامي صبري"، تطرح اليوم الخميس عبر موقع يوتيوب أولى أغاني ألبومه الغنائي، وهي بعنوان "مشكلة جامدة"، من كلمات الشاعر أيمن عز، وألحان كريم صبري، وتوزيع وميكس محمد شفيق.

والمفارقة هنا أن الأغنية التي تحمل عنوان "مشكلة جامدة"، واجهت أزمات عديدة قبل طرحها.

الموزع محمد شفيق كان في تصريح لـ"الخليج 365"، قال:" طرح الأغنية جاء وفاء لوعد بتحقيق حلم تمناه الصديق الراحل كريم صبري، وشاركته العمل عليه 4 سنوات، وحتى قبل رحيله بأيام، وبالاتفاق مع أسرته، كل دخل أغانيه يخصص لصالح عمل خيري كصدقة جارية على روحه".

شفيق تابع ،:"بعد صدمتنا في رحيل الصديق كريم صبري، تم الاتفاق بين كل صناع الألبوم على تنفيذ كل مراحله وطرحه لتحقيق الحلم الذي تمناه، وهو أن يصل بأغانيه وصوته للناس، وقمت بالتواصل مع دار الإفتاء، وتأكدت إن طرح الألبوم مباح ومش حرام، وعقب طرحه عبر موقع يوتيوب، يخصص الدخل كصدقة جارية على روحه ".

هجوم

الموزع محمد شفيق كان قد تعرض للهجوم عبر صفحته في موقع فيس بوك بعد كشفه عن وعده بطرح الألبوم، وتوالت التعليقات التالية "يارب يرحمه ويجعل مثواه الجنه يارب بس بلاش تعمل دا وتنشر الألبوم لأن دا مش هيفيده في قبره، بالعكس مش عاوزه ادخل في الدين بس اعمل له صدقه جاريه أفضل من الالبوم مليون مره، اعملو اللي يفيدو ويكون راضي بيه ومبسوط أكتر من الألبوم وجهه نظري والاختيار ليك في النهاية".

وعلق آخر "انت عمال تقول البومك هسجله، كأنك بتقول هوزع ع الغلابه والأيتام زي ما كنت بتعمل ياعم هي الأغاني بقت صدقه جاريه ولا إيه، أنا مش فاهم أنا مشوفتش تفكير كده والله ، روح ياعم طلع للراجل صدقه، أو أدفع له ثمن سرير في مستشفى أو أي شي يبقى صدقه جاريه عشان ربنا يغفر له".

فتوى

ومن جانبه حرص الموزع محمد شفيق على تأكيد تواصله مع دار الإفتاء للسؤال، وعبر صفحته في موقع فيس بوك، كتب :" تم التواصل مع دار الإفتاء المصرية بمكالمة مسجلة فحواها هو الآتي : ألبوم كريم نزوله من عدمه لن يضره و لن ينفعه في الآخرة، بمعنى أن الألبوم نزل أو مانزلش لا هياخد عليه سيئة ولا هياخد عليه ثواب، الحاجة الوحيدة اللي تنفعه هي الصدقة الجارية".

وتابع في رده على آخر " الأغاني مش حرام على فكرة، و إلا مكنش ربنا رزقنا و كرمنا، و كلنا فاتحين بيوتنا من الأغاني أنا مش عارف انتوا بتفكروا ازاي، أنا مبعملش حاجة إلا لما برجع لدار الإفتاء".

وكان المطرب رامي صبري قد طرح في أغسطس الماضي أغنية تجمعه مع شقيقه الراحل كريم صبري، بعنوان "حالة إكتئاب" من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبري، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر هاني محروس.

الملحن والمطرب كريم صبري "شقيق المطرب رامي صبري"، توفي غرقا في 11 يوليو الماضي، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، وتم الدفن في مقابر العائلة في طريق الواحات".