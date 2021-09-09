من قام بالأداء الصوتي للزعيم جمال عبدالناصر في فيلم "السادات"؟.. ناقد يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الناقد السينمائي محمود عبدالشكور، سرا لأول مرة عن فيلم "السادات" للفنان الكبير أحمد زكي.

وكتب "عبدالشكور" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الجميع يعرفون بالطبع أن أحمد زكي لعب دور أنور السادات صوتا وصورة في فيلم (أيام السادات) من إخراج محمد خان، ولكن القليلين يعرفون أن أحمد زكي لعب في نفس الفيلم دور جمال عبد الناصر صوتا فقط، أي أن هناك ممثل لعب الدور وتم تصويره، ثم قام أحمد زكي بتسجيل حوار عبدالناصر، وتم تركيب الحوار بصوت أحمد زكي على صورة الممثل".

وتابع: "هذه المعلومة عرفتها مباشرة من محمد خان نفسه، وذكرني بها وأكدها لي مؤخرا الصديق المخرج أحمد رشوان، الذي كان مساعدا لخان في (أيام السادات)، ربما يكون سبب قيام زكي بأداء صوت عبدالناصر مهارته في تقليد نبرة الصوت، ونجاحه في ذلك في فيلم "ناصر 56"، معظم لقطات عبدالناصر في الفيلم بعيدة، ومأخوذة من ظهر الممثل الذي قدمها على الشاشة (مثل هذه اللقطة)، مما أتاح تركيب صوت زكي بسهولة على كل المشاهد التى يتحدث فيها السادات مع عبد الناصر، أي يتحدث فيها أحمد زكي بصوت السادات مع أحمد زكي بصوت عبد الناصر".

فيلم "أيام السادات" بطولة أحمد زكي، ميرفت أمين، منى زكي، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج محمد خان.