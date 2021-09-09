فاطمة خير.. أول فنانة مغربية تدخل البرلمان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - فازت الممثلة المغربية فاطمة خير، مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار بمقعد برلماني في مدينة الدار البيضاء.

وتصبح فاطمة بذلك أول فنانة مغربية تدخل البرلمان، بعدما كان زميلها الممثل ياسين أحجام، أول فنان مغربي يفوز بمقعد برلماني، بعد ترشحه عن حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لعام 2011.

وأعلن نبأ فوز الفنانة فاطمة بالمقعد البرلماني، زميلها الفنان رشيد الوالي، وذلك عبر حسابه في إنستغرام.

وكان الفنانان شاركا معا في بطولة مسلسل ”الماضي يموت“، الذي حقق نسب مشاهدة عالية بجزأيه الأول والثاني، عند عرضه خلال شهري رمضان الماضيين.

وحظيت فاطمة خير بدعم كبير من زملائها الفنانين، الذين أشادوا بها على مواقع التواصل المغربية خلال الحملة الانتخابية، مثل: فضيلة بن موسى، وهند السعديدي، وعزيز داداس.

وفاطمة خير، هي إحدى نجمات الفن في المغرب خصوصا على الشاشة الصغيرة، وتعرف عليها المشاهد المغربي أول مرة في الثمانينيات، عبر مسلسل ”وفاء“.

كما تميزت بالعديد من الأدوار الناجحة بعد ذلك، كدور المدرّسة في الفيلم التلفزيوني ”قسم 8″، ودور السيدة المتزوجة التي تتعرض للاختطاف والاغتصاب في الفيلم التلفزيوني ”سعيدة“، عدا عن دورها في الفيلم السينمائي ”نساء ونساء“.

وكان لها تجربة ناجحة بتقديمها البرنامج الترفيهي الناجح ”لالة لعروسة“ على القناة المغربية الأولى.

وفاطمة خير من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة 1963، متزوجة من الممثل سعد التسولي الذي ينحدر من عائلة فنية، وأنجبا ولدين هما: آية، ويحيى.

وأسهم العديد من الفنانين في الحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يعتبر من المنافسين على الصدارة حسب النتائج الأولية (غير الرسمية)، ويتوقع الكثير من المتابعين للشأن السياسي في المغرب أن يقود الحكومة المقبلة.

ولهذا السبب تعرضوا لهجوم لفظي من طرف رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران، الذي وصفهم بأنهم ”يتبعون من يدفع لهم المال للدعاية“.

وأثار تصريح بنكيران غضب الفنانين، وقام العديد منهم بالرد عليه واتهام حكومتي حزبه بإفقار الفنانين لإهمالها قطاع الثقافة، وكانت أبرز الردود تلك التي جاءت من قِبل الممثل بنعيسى الجيراري في حسابه على إنستغرام، إذ كتب ”سنرد على كل إساءة يوم الـ8 من سبتمبر.. سنجيبك عن الإساءة يوم الـ8 من سبتمبر“، في إشارة إلى يوم الاقتراع.