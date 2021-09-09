بعد قرار منع الغناء بـ”فلاشة”.. محمود العسيلي يردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إصدار نقابة الموسيقيين المصريين قراراً بمنع الغناء باستخدام “فلاشة” في الحفلات، والغناء” لايف” فقط، علّق الفنان محمود العسيلي من خلال صفحته الشخصية على “فيسبوك”، قائلاً:” قرار منع الغناء باستخدام الفلاشة قرار مهم جداً من نقابة المهن الموسيقية، وأتمنى إنه يتنفذ وبحزم لأن دا هيفرق جداً في المنافسة والذوق العام وهيرجع يشغّل كثير من الموسيقيين تاني”.

وكان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قد صرّح قائلاً: “اللي هيعرف يغني لايف أهلاً وسهلاً، واللي مش هيعرف مالوش لازمة”.

وجاء القرار بعد انتشار ظاهرة مطربي المهرجانات والغناء باستخدام” فلاشة” حتى لا تنشكف حقيقة أصواتهم في الغناء بشكل طبيعي.