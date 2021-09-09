شكرا لقرائتكم خبر عن درة تحتفل بتصدرها تريند تويتر بحكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل متابعي الدراما المصرية مؤخرا مع الحكايات القصيرة التي تنتج ضمن سلسلة درامية، وهي فكرة جعلت سوق الدراما ينفتح أكثرويقدم المزيد من الحكايات الدرامية المكثفة، لذلك تصدرت حكاية "غالية " من مسلسل "زي القمر" تريند تويتر، والحكاية من بطولة النجمة درة والتي تقدم فيها شخصية غالية .

واحتفلت درة بتصدر حكاية " غالية" تريند يويتر حيث نشرت صورة من قائمة الأكثر تداولا عبر الموقع، تكشف تواجد اسم المسلسل فى الصدارة، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة علي حسابها بموقع "انستجرام".



درة تتصدر التريند



درة وحكاية "غالية" إحدى حكايات مسلسل "زى القمر" بطولة الفنانة التونسية "درة"، وهى حكاية مكونة من 5 حلقات، وتناقش بطلة العمل قضية "الزواج عن بُعد" حيث يتناول المسلسل قصة "عريس" تقدم للزواج من فتاة عبر الإنترنت، طلبها للزواج لمجرد أن ما بينهم مجرد رسايل وفيديو كولز، ولا يوجد أي مشاعر أو أحاسيس بينهما ، خاصة أنه يعمل في إحدى البلاد خارج مصر، ولم يقدر على العودة لمصر للزواج منها .

وخلال الأحداث يتضح أن هناك صديق للعريس، سعى جاهداً لمساعدة صديقه لاتمام تلك الزيجة، حتى وصل الأمر أنه أصبح وكيل صديقه وشاهدا في كل شيء، واختار مع تلك العروس الشبكة وخلافه، مما جعل بطلة العمل تقع فى "حيرة " شديدة خاصة أنها لاحظت أن صديق زوجها يشاركها فى كل شئ، وهو ما جعل الأمر أكثر سخونة، وأوضحت الحلقات التى عرضت أن الزوجة تهتم بالمشاعر والاهتمام والقرب العقلى فى فكرة الزواج، وليس الزواج عبر الانترنت ووسائل الاتصال.

موضوع "الزواج عن بعد" أصبح موجود في عالمنا حالياً، حيث أن هناك قصص حب تكللت بالزواج عبر الإنترنت، منها كان ناجحاً ومنها انتهى بالفشل، ولكن حدوتة غالية تطرح تلك القضية بمعالجة درامية، يناقش من خلالها صناع العمل "هل العادات والتقاليد تغيرت في مجتمعنا" وأصبحت عبر وسائل الاتصال الاجتماعى ، مثل الكثير من الأمور. .. وهل أصبح الزواج فى عصر السرعة أفضل من زواج العائلات وعادات مجتمعاتنا.

حكاية غالية من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج سينرجي ومها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل.