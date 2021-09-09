شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق بصحبة حمادة هلال فى العلمين الجديدة: "مع حبيبي النجم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المطرب إيهاب توفيق جمهوره ومتابعيه بموقع "انستجرام" بصور جديدة جمعته مع الفنان حمادة هلال، من منطقة العلمين الجديدة وعلق عليها قائلا " مع حبيبي النجم حمادة هلال في العلمين الجديدة "، كما علق تعليق طريف علي صورة اخري جمعتهما بـ " صورنا يا حمادة"، وظهر الثنائي بالصور يرتديان شورت وتي شيرت رياضي.



ايهاب توفيق في صورة جديدة برفقة حمادة هلال



ايهاب توفيق وحمادة هلال في العلمين



ايهاب توفيق وحمادة هلال

وكان النجم إيهاب توفيق قد طرح أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" والتي تحمل اسم "طلقة" من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان تيم على وتوزيع محمد شفيق.

وجاءت كلمات الأغنية:

عوجانه لما بيتكلم

ويبصلى وبايده بيسلم

يخطف قلبى بنظرة

معلم اوى فى التثبيت

يا سيدى ع الشعر اما يهفهف

انا قلبى بيرقص و يرفرف

جماله ده ازاى انا نفسى اعرف

عقلى هايشيط

طلقة يا ابا طلقة طلقة

الجمال ده يا ابا طلقة طلقة

كل مرة شوفته فيها سرقة

قلت يخرب بيت دى طلة طلقة

طلقة يا ابا طلقة طلقة

الجمال ده يا ابا طلقة طلقة

هو و القمر تقولش فلقة

نور عيونه جه ف قلبى طلقة

مفيش منه اتنين عالكوكب

يادوب يظهر انا بتكهرب

ده خاطفني و عمال بيقرب

الطف يالطيف

جماله مش عادي لا متفصل

مدرسه في الحسن و متأصل

دمه يا ناس شربات و مسكر

وأنا قلبى ضعيف

طلقة يا أبا طلقة طلقة

الجمال ده يا ابا طلقة طلقة

كل مرة شوفته سرقه

قلت يخرب بيت دي دى طلة طلقة

طلقة يا ابا طلقة طلقة

الجمال ده يا ابا طلقة طلقة

هو و القمر تقولش فلقة

نور عيونه جه ف قلبى طلقة

طلقة يا ابا طلقة طلقة

الجمال ده يا ابا طلقة طلقة

كل مرة شوفته سرقه

قلت يخرب بيت دي دى طلة طلقة

طلقة يا ابا طلقة طلقة

الجمال ده يا ابا طلقة طلقة

هو و القمر تقولش فلقة

نور عيونه جه ف قلبى طلقة

وطرح ايضا المطرب إيهاب توفيق مؤخرا أغنية جمعته بأصدقائه من نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام، التى تحمل اسم "زحمة الأيام"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من اخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية "زحمة الأيام" فى مغزاها الكثير من المعانى الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعرى.