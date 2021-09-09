كتب امير فتحي في الخميس 9 سبتمبر 2021 11:52 صباحاً - نشر لاعب الاسكواش السابق ” هشام عاشور ” مقطع فيديو من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام يجمعه بزوجته الفنانة ” نيللي كريم ” في أحدث ظهور لهما . وظهرت كلا من نيللي كريم وهشام عاشور وهما يلعبان الاسكواش داخل إحدى الصالات وأشار الأخير في تعليقه إلى فوزه وخسارة نيللي أمامه . فكتب هشام عاشور في تعليقه : ” الزوج يهزم زوجته .. لكن هناك ولادة بطلة جديدة ” .

كانت هذه تفاصيل خبر نيللي كريم تلعب ” الاسكواش ” مع زوجها هشام عاشور .. والأخير يعلق : ” هناك ولادة بطلة جديدة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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