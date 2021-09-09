دولة الإمارات تتصدّر قائمة "فوربس" لأكثر المواهب الواعدة تحت 30 عامًا

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط للشباب الأكثر ابتكاراً وإلهاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وحسب تقرير فوربس، تهيمن الإمارات على القائمة، حيث يقيم 12 من أصل 30 في الإمارات.

وتضم القائمة ​​أكثر المواهب الشابة الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وألمع العقول تحت سن 30 عاماً اعتباراً من 31 ديسمبر 2020

وتغطي قائمة فوربس، المجموعة المتفوقة هذا العام 6 فئات: (الرياضة، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا، والتمويل، والإبداع، والتأثير).

حصلت فئة التأثير على أكبر عدد من الإدخالات، حيث تم الاعتراف بسبعة أفراد في السياسة والتعليم والرعاية الصحية وريادة الأعمال الاجتماعية. وجاءت الرياضة في المرتبة الثانية بست مشاركات، تليها الإبداع بـ5.

وضمت قائمة 2021 مجموعة متنوعة من الشباب، مثل يوسف سالم، المدير المالي لشركة سويفل، وذلك بفضل إعلان سويفل عن اندماج 1.5 مليار دولار مع كوينز جامبيت جروث كابيتال في يوليو 2021، ما يجعلها أول شركة يونيكورن من الشرق الأوسط تُدرج في بورصة ناسداك.

وجاء بالقائمة السباح التونسي أحمد حفناوي بعمر 19 عاماً، الذي فاز مؤخراً بالميدالية الذهبية لمسابقة 400 متر سباحة حرة رجال في أولمبياد طوكيو 2020.

ولإنشاء هذه القائمة، قام فريق فوربس الشرق الأوسط أولاً بتقييم أكثر من 300 طلب على جولتين من التقييمات، كما تم النظر في قائمة مختصرة من 60 مرشحاً من قبل قضاة خارجيين مستقلين.

ورصدت القائمة، عوامل مثل تأثير المرشحين على صناعتهم ومجتمعهم وإمكاناتهم المستقبلية، بالإضافة إلى البيانات القابلة للقياس الكمي مثل الأموال التي تم جمعها والجوائز التي تم الفوز بها والإيرادات وقيمة الصفقات وعدد الأشخاص المتأثرين وعدد العملاء وعدد الشبكات الاجتماعية، وأتباع وسائل الإعلام.

وتابع التقرير: "لكي تكون مؤهلاً لقائمة 30 أقل من 30 عاماً، يجب أن يكون المتقدمون أقل من 30 عاماً في 31 ديسمبر 2020، ما يعني أن أي شخص ولد في عام 1991 أو ما بعده كان مؤهلاً ليكون مدرجاً في القائمة. يمكن أن يكون للمرشحين أي جنسية ولكن يجب أن يكونوا مقيمين في الشرق الأوسط. إذا كان لدى شركة واحدة اثنين أو أكثر من مؤسسي الشركة أقل من 30 شريكاً، فسيتم احتسابهم كمدخل واحد".

وتضم القائمة النهائية 38 فرداً يمثلون 20 جنسية. يوجد مقرهم في 11 دولة في الشرق الأوسط، ومصر لديها أعلى تمثيل في القائمة بثمانية أفراد، تليها لبنان والأردن بأربعة لكل منهما. ومن بين 30 مدخلاً، يوجد 12 في الإمارات العربية المتحدة و4 في مصر.