الممثلة فاليري أبو شقرا تشارك جمهورها صورة جديدة لطفلتيها التوأم

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

شاركت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا صورة جديدة لطفلتيها التوأم.



وهي اللقطة الثانية لهما بعد إنجابها خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وتلقّت عدداً من تعليقات التهنئة التي كتبها لها أصدقاؤها النجوم والممثلون.

وعلّقت أبو شقرا بالقول: "يدان ممتلئتان، قلب ممتلئ أكثر".

يذكر أن فاليري أبو شقرا كانت تنشر بشكل مستمر صورا من مراحل الحمل، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعت توأمها في مستشفى خاص بالعاصمة اللبنانية بيروت.

فاليري أبو شقرا من مواليد 25 يناير/ كانون الثاني 1992، ودرست إذاعة وتليفزيون بالجامعة اللبنانية الأمريكية، وحصلت على لقب ملكة جمال لبنان، وتزوجت العام الماضي من رجل الأعمال زياد عمار.