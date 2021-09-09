شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي شعبان يبحث عن زملائه فى مسلسل عائلة الحاج متولي بصورة من الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة وطيدة جمعت الفنان مصطفي شعبان بالنجم الكبير الراحل نور الشريف، فى كواليس مسلسل عائلة الحاج متولي، التى جسد فيها الأول شخصية "سعيد" ابن الثاني، واشتهرت علاقتهم فى الحبكة الدرامية بالصداقة حيث أنه الأبن الأكبر له من زيجاته الاربعة والأقرب إليه فى العمل .

وفى صورة من دولاب الذكريات، حرص شعبان، على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة تجمعه مع النجم الكبير نور الشريف، فى كواليس تصوير مسلسل عائلة الحاج متولي، والتى ظهرا فيها مع طلبة الجامعة الأمريكية دفعة 2003 التى كان منضم إليها شعبان فى كواليس المسلسل.

ونشرشعبان الصورة التى توسطها مع النجم الكبيرنور الشريف، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب "الحج متولي وسعيد، الجامعة الامريكية 2003، مع الاستاذ نورالشريف"، وسرعان ما لقيت الصورة تفاعل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، لعودة الجماهير لفترة عرض المسلسل فى بداية الالفية الثانية.



بوست مصطفى شعبان

ويشارك شعبان حالياً فى تصوير فيلم كوزم، بمشاركة خالد النبوى ونيللى كريم وإياد نصار وسيد رجب ولبلبة وبيومى فؤاد وإدوراد و ريم مصطفى، من تأليف هشام هلال وإخراج حسين المنباوى.

ويعتمد الفيلم على 8 نجوم، حيث يقوم على البطولة الجماعية، من تأليف هشام هلال، وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والأكشن عن رحلة بطل لأخذ ثأر شخصى، عندما يكتشف بعد سنوات طويلة حقيقة مقتل والده، فتتغير حياته ويسعى للانتقام وأخذ ثأره.