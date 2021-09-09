شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل خيرى شلبى .. تعرف على أبرز رواياته التى قدمت للسينما والتليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الخميس مع ذكرى رحيل الكاتب والروائى خيرى شلبى، الذى حقق بأعماله نجاحاً كبيراً، سواء في السينما أو الدراما المصرية بأعمال لا زالت إلى الآن محفورة بالذاكرة، مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نسلط الضوء علي أبرزها.



خيرى شلبى

مسلسل الوتد

أحد أبرز الأعمال في تاريخ الدراما المصرية، والتي لا تزال تعيش إلى الآن بعدما عرض عام 1996 قبل ربع قرن حقق فيها المسلسل نجاحاً كبيراً بقصته المميزة والنجوم الذى تضمنها العمل من الفنانة الراحلة هدى سلطان ويوسف شعبان وغيرهم من مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات.

الوتد

وكالة عطية

مسلسل آخر كتبه المؤلف خيرى شلبى، وهو العمل الذى تم عرضه عام 2009، حيث تطرق إلى امبراطور الحرافيش في مدينة دمنهور عام 1942، والذى يحاول التصدي لمصالح سكان الوكالة بشتى الطرق.. كما يحاول التواطؤ مع القضاء لكنه يفاجأ بنزاهة واستقلالية القضاء، ويتصدى لشوادفي شخصية تدعى (أخنوخ) يحاول بكل قوة مواجهة طغيان شوادفي.

وكالة عطية

الشطار

ومن الدراما إلى السينما، وتحديداً فيلم "الشطار" الذى يتطرق للفترة بعد حرب 67، وفيه يتآمر ثلاثة مقاولون على رشا المطربة المشهورة ليلقى القبض عليها بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، وذلك بعد انتحار زوجها، يحكم عليها وتدخل السجن، تبوء كل محاولاتها لإثبات براءتها بالفشل، وعندما يفرج عنها في عام 73 تعود لفتح قضيتها.