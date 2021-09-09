"مش من حقك التعرض لشخصه".. أمير طعيمة يدافع عن حسام البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

دافع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عن الكابتن حسام البدري مدرب المنتخب الوطني السابق، بعد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا من جماهير الكورة، عقب تعادل المنتخب مع الجابون بهدف لكل منهما.

وكتب "طعيمة" عبر حسابه الرسمي على تويتر: "فيه فرق بين رفض أداء كابتن حسام البدري كمدير فني للمنتخب، وبين إهانته الشخصية وسبه".

وأضاف: "من حقك كمشجع بيتمنى الأفضل لمنتخب بلده، إنك تنتقده وتطالب بإقالته، بس مش من حقك خالص التعرض لشخصه بالشكل المهين ده".

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن تعيين كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلفا لحسام البدري.

كما وجه اتحاد الكرة، الشكر للبدري قبل أيام بعد التعادل أمام الجابون 1-1 في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.