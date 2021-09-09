فن ومشاهير

هكذا احتفل رابح صقر بعيد ميلاد ابنته "غلا"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان السعودي رابح صقر، متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفاله بعيد ميلاد ابنته "غلا".

وكتب صقر، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "اليوم يوافق ذكرى ميلاد بنتي (غلا).. العمر كله يا قلبي".

جدير بالذكر أن رابح صقر طرح في شهر يناير الماضي ألبومه الغنائي الجديد "مرحبا"، عبر قناة "روتانا" على موقع "يوتيوب"، وضم الألبوم 24 أغنية، من بينها واحدة يغني فيها رابح صقر ولأول مرة باللهجة المصرية بعنوان "أخباره إيه".

وتعاون رابح صقر في ألبومه مع عدد من الشعراء البارزين، في مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للترفيه في ، المستشار تركي آل الشيخ، وعمرو المصري، ونايف صقر، وأيمن بهجت قمر، وخالد الغامدي، وقوس، وعبد الله بوراس، وفيصل السديري، إلى جانب ملحنين مثل رامي جمال، وليد سعد، محمد غازي، بينما تولى توزيع الألبوم موسيقيا مدحت خميس.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا