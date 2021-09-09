هكذا احتفل رابح صقر بعيد ميلاد ابنته "غلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان السعودي رابح صقر، متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفاله بعيد ميلاد ابنته "غلا".

وكتب صقر، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "اليوم يوافق ذكرى ميلاد بنتي (غلا).. العمر كله يا قلبي".

جدير بالذكر أن رابح صقر طرح في شهر يناير الماضي ألبومه الغنائي الجديد "مرحبا"، عبر قناة "روتانا" على موقع "يوتيوب"، وضم الألبوم 24 أغنية، من بينها واحدة يغني فيها رابح صقر ولأول مرة باللهجة المصرية بعنوان "أخباره إيه".

وتعاون رابح صقر في ألبومه مع عدد من الشعراء البارزين، في مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وعمرو المصري، ونايف صقر، وأيمن بهجت قمر، وخالد الغامدي، وقوس، وعبد الله بوراس، وفيصل السديري، إلى جانب ملحنين مثل رامي جمال، وليد سعد، محمد غازي، بينما تولى توزيع الألبوم موسيقيا مدحت خميس.