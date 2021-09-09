لازم نتقابل.. رسالة ساخرة من سمية الخشاب لـ”كريستيانو رونالدو”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - رسالة جديدة وجهتها الفنانة المصرية سمية الخشاب للنجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو.

فبعد مرور أقل من 5 أيام على رسالتها للاعب الدولي، التي نشرتها وهي ترتدي فستان زفاف وتنتظر رؤيتها مع اللاعب مع فريقه العائد له مانشيستر يونايتد الإنجليزي، وجهت، اليوم الأربعاء، رسالة جديدة ساخرة للاعب تطلب فيها مقابلته.

وخلال منشور ساخر لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، طلبت سمية الخشاب من رونالدو أن تقابله خلال تواجدها في البرتغال، لبحث عدد من الصفقات الجديدة.

ونشرت الفنانة المصرية مع التغريدة صورة لها صحبتها بتعليق وإشارة لحساب اللاعب الدولي وكتبت: ”أنا في البرتغال.. عندي شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتتم إزاي“.

ويوم الجمعة الماضي 3 أيلول سبتمر، نشرت الفنانة، عبر حسابها على موقع ”تويتر“، صورة تظهرها وهي مرتدية فستان زفاف، معبرة عن فرحتها بعودة النجم العالمي كريستيانو رونالدو إلى فريقه مانشستر يونايتد، لكنها تراجعت وحذفتها بعد دقائق من نشرها.

وعلقت الخشاب على الصورة قائلة: ”مش قادرة استنى أشوف أول ماتش لكريستيانو رونالدو مع اليونايتد حاسة أني هبقى متحمسة ومبسوطة كأنه يوم فرحي“.

وخلال الفترة الأخيرة، ظهرت سمية الخشاب في أكثر من تغريدة سابقة لها وهي تشجع فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي، وكانت من أكثر المتحمسين لعودة كريستيانو للفريق من جديد.

وكان من بين هذه التغريدات تلك التي عبرت فيها عن سعادتها بعودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، عندما كتبت ساخرة عقب عودته بأنهم استجابوا لطلبها.

وكتبت حينذاك على تويتر: ”شكرا على أنكم استجبتوا لطلبي وجبتوا كريستيانو رونالدو.. وبصراحة أنا مبسوطة جدًا وإن شاء الله المان يونايتد في الصدارة.. ودايما أحلى جمهور وجلوري جلوري مان يونايتد وبحبكم يا أحلي ديفلز“.

وتتواجد سمية الخشاب في البرتغال برفقة عدد من الفنانين؛ لحضور إحدى المناسبات الفنية، ومن بين المتواجدين معها الفنانة يسرا، وآسر ياسين وأمينة خليل ونجلاء بدر ورزان مغربي.

واليوم الأربعاء، كانت الفنانة المصرية نجلاء بدر قد شاركت متابعيها صورة تجمعها بعدد من الفنانين، وهم: يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، سمية الخشاب، ورزان مغربي، في المطار خلال توجههم إلى البرتغال.