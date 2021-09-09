شكرا لقراءة خبر عن فضيحة جنسية تنهي نجومية نسرين طافش وتصدم جمهورها .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - وقعت الفنانة السورية نسرين طافش، في فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن تم ضبطها في شقة فنان شهير.

حيث وجهت الفنانة ديما بياعه، خلال زواجها من الممثل السوري تيم حسن تهمة إقامة علاقة جنسية لنسرين طافش مع زوجها وأنها ضبطتهم في وضع جنسي.

وأضافت ديما بياعه خلال حوارها مع نيشان: اتصل بى أحد الاشحاص وأخبرنى ان زوجي يخوننى مع نسرين. وانا الحقيقة لا اخذ بالشائعات حتى تأكدت بنفسي من الخيانة واعترف لي زوجي بأنه يعاشر نسرين طافش.

ديما تكلمت في الحقلة عن الحدث الابرز في حياتها وهو خيانة زوجها تيم حسن لها مع صديقتها وزميلتها نسرين طافش معتبرة أن خيانة الرجل ليست مفاجأة كبيرة لكن المفاجأة الأكبر ان تأتي الخيانة من صديقة مقربة.

وقالت ديما أن المرأة التي تخون تعتبر أصعب أنواع الخيانة لأنها تخطط كيف ستخون، وخيانة الرجل تكون مع امرأة عابرة اي نزوة، اما المرأة فيكون لديها مشاعر وتعلق بالرجل لتخون معه زوجها.

وشرحت ديمة كيف علمت بموضوع الخيانة حيث قالت أنها جاءتها رسالة نصية من شخص تقول أن زوجها يخونها مع صديقتها، وشددت على انها عندما تأكدت من الموضوع شعرت بصدمة كبيرة وقالت :"نسرين صديقتي منذ أربع سنوات ودخلت بيتها وهي دخلت بيتي، وتعرف أن لي أولاد، وبالرغم من ذلك خانتني".

وأكدت الفنانة السورية ديما بياعة أن طليقها الفنان تيم الحسن حاول الصلح معها ولكنها لم تستطيع مسامحته بعكس الوقت الحالي حيث سامحته ولا تشعر بأي كراهيه تجاهه وأشارت أن "نسرين" أساءت لها وطليقها بكلام بشع لدرجة أنها شككت فى رجولة "تيم".

بدورها نسرين طافش نفت الخبر في إحدى المقابلات، فقالت إن دينها وتربيتها لا يسمحان لها بالردّ على أسلوب الردح الذي تعتمدهُ ديما بياعة، كما أعلنت بأن ما صرّحت به الأخيرة بأنّهما كانتا صديقتين مقربتين غير صحيح، وفقاً لجريدة الفن.

من جانب آخر، كشفت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ أن خطيبها ليس من الخليج العربي، مؤكدة على أن زواجهما سيتم قريبا، وذلك بعد الجدل الذي أثير بشأن ذلك.

وكتبت على صفحتها الخاصة: «يسعد يوم الجميع. أنا أول من صرحت عبر برنامج «إنسايدر» مع الإعلامي الصديق إيلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي. وهو ليس من إخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما أشيع. شاء الله أن يجمعنا باسم الحب سويا والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين».

وكانت الفنانة كشفت مؤخرا عن احتمال زواجها في عام 2021 المقبل، وذلك في اتصال هاتفي معها لبرنامج «أي تي» بالعربي، من دون كشفها عن تفاصيل أخرى بشأن زواجها.