كتب امير فتحي في الخميس 9 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً - وجهت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” رسالة في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر إلى لاعب منتخب البرتغال ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ” كريستيانو رونالدو ” والتي دعته فيها إلى مقابلتها نظرا لتواجدها في البرتغال .
وتضمنت التغريدة صورة لسمية الخشاب في أحدث ظهور لها كتبت في تعليقها عليها : ” أنا في البرتغال عندي شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتتم إزاي ” .
وكانت قد كشفت سمية الخشاب في تصريحات صحفية لها إلى أنها قد سافرت إلى البرتغال بصحبة عدد من نجوم الفن من بينهم : آسر ياسين ويسرا ونجلاء بدر ورزان مغربي وأمينة خليل بعد دعوتهم للاحتفال بعيد ميلاد قنوات mbc ال 30 .
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو : ” أنا في البرتغال .. لازم نتقابل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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