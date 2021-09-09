النجمة كايلي جينر تعلن حملها بطفلها الثاني

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

أكدت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر حملها في طفلها الثاني من صديقها ترافس سكوت (30 عاما).



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كايلي (24 عاما) أعلنت نبأ حملها على صفحتها على موقع "أنستقرام" لمشاركة الصور.

كانت جينر قد أنجبت طفلتها الأولى ستورمي (3 أعوام) عام 2018.

ونشرت كايلي مقطع فيديو يتضمن لقطات لها مع صديقها ترافس لدى إعلانها نبأ حملها، بالإضافة إلى مقاطع من زيارتها للدكتور الخاص بها وبصحبتها ابنتها ستورمي.