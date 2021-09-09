ميرفت أمين تعيد إيمي ودنيا سمير غانم للظهور بعد وفاة والديهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية، عن جائزة سنوية جديدة تضاف إلى جوائز المسابقات، باسم “فن الحب… سمير ودلال”، تُمنح لأحد نجوم الفن عن مُجمل أعماله، وتقديراً لتاريخه وعطائه الفني.

جاء ذلك تخليداً لاسميهما وعطائهما الفني والإنساني الكبير، والذي توّج بحب الجماهير، وتقديراً لفنهما.

وتم الاتفاق على منح الجائزة هذا العام، للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، في الحفل الذي يقام يوم 19 أيلول الحالي في المسرح الكبير بدار الأوبرا.

كما تم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين، والفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم، على تسليم تلك الجائزة، حيث وافقتا على المشاركة في تلك اللحظة الإنسانية المهمة.

وتُعدّ هذه الخطوة، هي أول ظهور لإيمي ودنيا، بعد وفاة والديهما الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

ومن جانبها، أكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة، أنه تم اختيار الفنانة ميرفت أمين، لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام، لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسرة الفنان سمير غانم.