فاطمة خير.. أول فنانة مغربية تدخل البرلمان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فازت الممثلة فاطمة خير في الانتخابات النيابية المغربية لتصبح الفنانة الأولى التي تدخل البرلمان، إثر ترشحها في لائحة حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي انضم إليه عدد من الفنانين أمثال بنعيسى الجيراري بعد لقاء في المقر المركزي للحزب في الرباط، حيث تم الإعلان عن تأسيس “الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين”.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” حصد 97 مقعداً في حصيلة هي الأعلى بين الأحزاب المغربية.

وسيتم خلال الانتخابات اختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395، وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفاً). وهي المرة الأولى التي تُجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد.

ويُعيّن الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويُفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.