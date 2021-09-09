التعليق الأول من أحمد فلوكس بعد الحكم بحبسه عامين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكماً غيابياً قضى بحبس الفنان أحمد فلوكس عامين في تهمة التعرّض لسيدة الأعمال ياسمين عزت، بعد صدور حكم سابق بسجنه سنة غيابياً فى القضية نفسها.

وفي أول تعليق له على الحكم، قال فلوكس في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة اليوم»، إن تلك الأحكام ليست نهائية، ولن يتحدث في الموضوع إلا يوم 28 أيلول/سبتمبر الجاري، بتفاصيل ومستندات.

وأضاف: “هناك مشكلة بيني وشخص، الشخص ده قصته يوم 28 سبتمبر هتنزل بالكامل مع الحكم في القضية، اصبروا هتعرفوا كل حاجة… أنا بحترم القضاء جداً، وأنا ماشي في الخط القانوني، والمفروض متنزلش أي حاجة إلا بعد صدور حكم نهائي، ولن أتحدث إلا يوم 28 عن التفاصيل”.

واختتم فلوكس تصريحاته قائلاً: “أنا بيني وشخص ما علاقة مثبتة في المحكمة نتيجتها كانت تعالى هدمّرلك حياتك، وأنا صامت إلى أن يصدر حكم المحكمة، وسأتحدث في تفاصيل شخصية عايزه تدمّرني ليه، أنا ساكت منذ عامين ويوم ما أطلع أرد هرد بالإثباتات، مفيش راجل مكاني كان يقبل وضع أنا كنت فيه”.