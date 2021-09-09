هذا ما قالته نادين لبكي في “مهرجان فينيسيا السينمائي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنافس المخرجة نادين لبكي في الدورة الـ78 لـ”مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي” بفيلم “كوستا برافا، لبنان” بصفتها ممثلة، وهو من إخراج مونيا عقل. وتجسد فيه النجمة اللبنانية دور أم تقرر مع زوجها الانتقال مع ابنتيهما إلى الجبال في لبنان للهروب من المشاكل تعانيها بيروت، ويترافق ذلك مع مجموعة من الأمور الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني يومياً.

وتحدثت نادين لوكالة “رويترز” عن تفاصيل الشخصية، لافتة إلى أن “هناك تشابهاً بين شخصيتها والشخصية التي تجسدها في الفيلم، يكمن بأن كليهما تعيشان في الجبال بعيداً عن بيروت”.

وأشارت إلى أنها “تعيش نفس الصراع الداخلي الذي تمر به شخصيتها في الفيلم، ما بين اختيار العزلة وحماية أسرتها أو العودة إلى بيروت وأن تكون جزءاً من مقاومة السلبيات”.

واعتبرت أن “لبنان يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه، وأن مجرد تواجد أسرة الفيلم في مهرجان فينيسيا وأن يكونوا قادرين على الابتسام وأن يسعدوا بما أنجزوه هو معجزة بكل المقاييس”.