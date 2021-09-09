أيام القاهرة للدراما العربية تمنح ميرفت أمين جائزة “فن الحب سمير ودلال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة تكريم إنسانية أعلنت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية عن ابتكار جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، باسم “فن الحب سمير ودلال”، تمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه وعطائه الفني وتم اختيار النجمة ميرفت أمين لتكون نجمة هذا العام.

وقد استحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التي تحمل اسم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز تخليدا لاسميهما وعطائهما الفني والإنساني الكبير، والذي توج بحب الجماهير.

وكشفت “أيام القاهرة” أنها سوف تمنح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، في الحفل الذي يقام يوم 19 سبتمبر الحالي بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين والفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم على تسليم تلك الجائزة حيث وافقتا على المشاركة في تلك اللحظة الإنسانية المهمة.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة، اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسرة الفنان سمير غانم.

بنفس الوقت تستعد ميرفت أمين، لبطولة حكاية جديدة من الموسم الثاني لمسلسل “إلا أنا”، تحمل اسم “حكايتي مع الزمان” إخراج أحمد حسن، وتبدأ في تصوير أول مشاهد الحكاية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تعاقدت عليها الشهر الماضي وطلبت تأجيل التصوير فترة حتى تتجاوز أحزانها على وفاة صديقة عمرها الفنانة دلال عبد العزيز.