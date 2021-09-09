شكرا لقرائتكم خبر عن السقا ونيللى كريم ودياب فى السويس لتصوير فيلم "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم أحمد السقا عدة مشاهد من فيلم "السرب"، في محافظة السويس، ويشاركه فى تصوير هذه المشاهد نيللى كريم ودياب وإسلام جمال وغيرهم، ومن المقرر أن يمكث فريق العمل عدة أيام هناك من أجل التصوير، ثم يعود المخرج أحمد نادر جلال للقاهرة لمواصلة تصوير المشاهد الأخرى في القاهرة .

وطُرح منذ فترة التيزر الرسمي لفيلم "السرب"، وظهر فيه عدد من النجوم الكبار منهم قصي خولي ومجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، وحقق الإعلان الرسمي للعمل نجاحًا كبيرًا منذ طرحه.

وفى سياق آخر، ينتظر السقا طرح فيلمه الجديد "العنكبوت" المقرر عرضه في الفترة المقبلة، من إخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته ظافر العابدين ومنى زكى.

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.