شكرا لقرائتكم خبر عن "طول ما أنا وياكى" أحدث أغانى سامو زين بتوقيع الموزع أكرم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم ساموزين مع الموزع الموسيقى أكرم عادل فى أغنية جديدة تحمل إسم "طول ما أنا وياكى" من كلمات حسين مصطفى محرم، ولحن وتوزيع أكرم عادل، وتنتمى الأغنية إلى الاغانى الرومانسية.

وقال الموزع الموسيقى أكرم عادل، لـ"الخليج 365"، إنه يتعاون أيضا مع سامو زين في أكثر من أغنية يتم طرحها واحدة تلو الأخرى، ولم يستقر على أسماء هذه الأغانى حتى الآن.





وأعرب مؤخرا الموزع أكرم عادل عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "حبيتو" الذى كتبها ولحنها ووزعها للنجم ساموزين، وطرحت منذ فترة ولاقت نجاح كبير .

فى السياق ذاته قال الموزع أكرم عادل لـ"الخليج 365": أغنية "حبيتو" تعتبر من أقرب الأغانى إلى قلبى خاصة أنها لمطرب كبير بحجم ساموزين يتميز بصوت وفكر مختلف، ويوجد بيننا كيميا مشتركة حيث نجحنا قبل ذلك وتعاونا سويا في أكثر من أغنية منها "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى" وغيرها.





وكشف أكرم سابقًا أنه كان من المفترض كتابة أغنية "حبيتو" لخطيبته، ولكن لم يحدث نصيب بينهما، وتحدث معه ساموزين قبل عيد الحب بفترة عن أغنية يبحث عنها وقدمها له الأمر الذى أعجب بها على الفور.

أغنية "حبيتو" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل طرحها المطرب ساموزين منذ فترة وحققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية .