أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت "هيفاء" الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "فحل الخيل"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

كما طرحت هيفاء مؤخرًا كليب "لو كنت"، مع الفنان أكرم حسني، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب في لبنان.