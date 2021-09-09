ريهام عبدالغفور ضيفة شرف بفيلم "أما عن حالة الطقس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انتهت الفنانة ريهام عبد الغفور من تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم "أما عن حالة الطقس" المقرر عرضه في عدة مهرجانات سينمائية قريبا.

وتظهر"ريهام" بالفيلم، كضيفة شرف، حيث تجسد شخصية "ليلى" التي تتداخل مع حياة بطل الفيلم الذي تدور أحداثه حول مخرج شاب يعاني من اضطرابات عاطفية في نهاية الثلاثينات من عمره مع صراعه مع ماضيه ونوبات الفزع المستمرة.

وتسعى الجهة المنتجة للفيلم، لطرحه خلال العام الجاري في عدة مهرجانات سينمائية في مصر والعالم العربي قبل عرضه قريبا على إحدى المنصات الرقمية.

الفيلم بطولة حنان يوسف وحسن الجريتلي وفريدة الجريدي بجانب ريهام عبد الغفور، وعدد من الوجوه الشابة، ومن تأليف وإخراج أحمد حداد.

