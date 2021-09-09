ايتن عامر تشكو من تجاهل أخبار مسلسلها الجديد

كتب امير فتحي في الخميس 9 سبتمبر 2021 06:50 صباحاً - عبرت الفنانة المصرية ايتن عامر عن استيائها من تجاهل الصحف والمجلات المصرية لاخر اخبارها الفنية وخاصة مسلسلها الجديد المرتقب عرضه قريبا على شاشة قناة “سي بي سي”.

واعتبرت ايتن عامر، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، ان الاعلام يركز في اخباره على المشاكل والفضائح مشيرة الى ان اخر خبر تم نشره عنها كان حول أزمتها مع مواطنتها الفنانة ريهام حجاج.



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وكتبت ايتن عامر: “”الصحف و المجلات المصرية مش واخدين بالهم ان فى حدوتة نازلة اسمها #وانا_قبلت بطولة ايتن عامر فى سابقة هى الأولى من نوعها فى الدراما.. اخر خبر كان نازل عنى اول يوم رمضان كان دة عنوانة #مثيرة_للمشاكل”.

وتابعت “الموضوع ولا فارقلى و الله خالص بس تفتكروا كل دة ليه ؟”.

يذكر ان آيتن أعلنت عن انطلاق مسلسلها الجديد عبر تغريدة قالت “هستني رأيكم كل يوم علي هاشتاج “وأنا قبلت” ابتداء من يوم السبت 8 مساء علي قناة cbc”.

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ويشارك الفنانة آيتن عامر بطولة المسلسل تيام قمر، لبني ونس، محسن منصور، ليلي عز العرب، عابد عناني، بتول الحداد وعبير فاروق.