شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أفلام صائدة الجوائز ميشيل ويليامز فى عيد ميلادها الـ 41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الخميس الممثلة ميشيل ويليامز بعيد ميلادها الـ 41، بعدما صارت من أكثر النجوم صيداً للجوائز على مستوى العالم، خلال تاريخها الفني رغم سنها الصغير، إلا أنها منذ ظهورها على الساحة ودوماً ما اختارت أدوارها بعناية شديدة، وهو ما أهلها للفوز بثلاثة جوائز جولدن جلوب، بالإضافة إلى ترشحها للأوسكار أكثر من مرة.

Venom

رغم بزوغ نجمها في الأفلام المستقلة إلا أن الأفلام التجارية كان لها نصيب أيضاً، فبرعب بفيلم Venom مع توم هاردى محققين نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات.



فيلم venom

After The Wedding

واحد من أفضل أفلامها الذى حقق لها شهرة كبيرة، بعدما لعبت بطولته مع الممثلة جوليان مور.

Brokeback Mountain

عام 2005 ترشحت للمرة الأولى لجائزة الأوسكار، وذلك عن طريق دورها بفيلم Brokeback Mountain عن فئة أفضل ممثل مساعد.

Incendiary

لعبت خلال العمل أم شابة متزوجة من خبير إبطال مفرقعات في لندن يدعى (ليني)، ولديهما طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وفي أثناء وجودها مع المحقق (جاسبر) الذي ترتبط معه بعلاقة، يحدث انفجار في استاد نادي الأرسنال يتسبب في وفاة 1000 مشجع بينهم زوجها، وابنها، تشعر بالندم على خيانتها، والأسى على فقدان زوجها وطفلها، يحاول كل من (جاسبر) ورجل الشرطة (تيرينس بوتشر) التخفيف من حزنها وألمها والتودد إليها، حتى تنسى الحادث المؤلم.