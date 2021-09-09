ياسمين صبري تشوق جمهورها لعودتها في رمضان 2022!

كتب امير فتحي في الخميس 9 سبتمبر 2021 05:45 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن استعداداتها لتصوير عمل فني جديد سيعرض على الاغلب في رمضان القادم بعد فترة غياب عن الشاشة.

فبعد انتهائها من تمضية الإجازات الصيفية وعودتها من إيطاليا بعد مشاركتها باحتفالات لدار كارتييه على هامش مهرجان البندقية السينمائي، يبدو أن ياسمين صبري ستكون منافسة قوية في دراما رمضان 2022، اذ تعود للمشاركة بالسباق الرمضاني بعد غياب لعامين.

ياسمين شاركت صورة وهي تقرأ سيناريو عملها الجديد مع فنجان قهوتها، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

والعمل سيكون من انتاج شركة “سينرجي” التي شكت ثنائيًا ناجحاً مع ياسمين من خلال تعاونهما بأعمال سابقة.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين مسلسل “فرصة تانية” الذى عرض في رمضان 2020، وشاركها البطولة كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدي وغيرهم.