بين العباة وغطاء الرأس.. شاهد اطلالات ستيفاني صليبا في السعودية

كتب امير فتحي في الخميس 9 سبتمبر 2021 05:45 صباحاً - خطفت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا الانظار بعد مشاركتها مجموعة صور عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي لاطلالاتها في المملكة العربية السعودية حيث تتواجد حاليا.

ونشرت ستيفاني عبر حسابها على “انستغرام” أكثر من صورة أثناء تواجدها في العاصمة السعودية الرياض حيث ظهرت النجمة اللبنانية بإطلالة محتشمة ناعمة وأنيقة بعباءة طويلة فضفاضة باللون الكريمي وبأكمام طويلة وتميزت بياقة على شكل V تكشف عن قماش أبيض يغطي الصدر في الجزء السفلي وتنتهي بعقدة يتخللها طرف وشاح أنيق، بينما يغطي طرفه الآخر المزين بدوائر وورود صغيرة رقبتها ومثبت عند كتفها الأيسر لينسدل منه خيوط حريرية طويلة تصل لخصرها.

وتميزت قصة العباءة بالأكتاف المنتفخة بشكل هادئ والذي زادها أناقة، أما الجزء السفلي بالعباءة تميز بطبقة إضافية منفصلة بنفس القماش، واكتملت اطلالتها الجذابة بحقيبة يد صغيرة ذهبية وحذاء ذهبي بالكعب العالي، وعبرت ستيفاني عن حبها للعباءات ووصفته بادمانها الجديد فكتبت تعليقا على الصور التي قامت بنشرها: ” العباءة هي إدماني الجديد”.

ستيفاني صليبا أبهرت متابعيها بإطلالة أخرى محتشمة ملفتة حيث راتدت عباءة فضفاضة منقوش باشكال هندسية منتظمة بألوان متعددة، وجاءت العباءة بياقة دائرية تغطي الصدر بالكامل وأكمام طويلة وواسعة واختارت مع اطلالتها تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف بشكل ساحر وتزينت ببندانة شعر سوداء مع خصل شعر منسدلة من الامام والغرة الموزعة بشكل مميز مما جعل طلتها راقية وناعمة وتناسب اطلالتها مع الفترة النهارية وتاريخية المكان حيث كانت تتواجد النجمة اللبنانية في الدرعية بالمملكة العربية السعودية، كما رشحت لمتابعيها زيارة الدرعية في حال جاؤوا إلى الرياض خلال الفترة القادمة، فكتبت ستيفاني صليبا تعليقا على الصور التي قامت بنشرها: “اذا جيتوا على الرياض بنصحكم تروحوا على الدرعية التاريخية..وجهة تستحق الزيارة”.

وفي احدث اطلالاتها، ظهرت ستيفاني صليبا في احد الاماكن العامة بينما كانت تضع غطاء الرأس على شعرها وعلقت عليها كاتبة: “أجواء الرياض”.