هذا ما قاله راغب علامة عن وضع "البطاقة التموينية" في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان اللبناني راغب علامة، عن الوضع الحالي" لـ"البطاقة التموينية" في لبنان، مشيرا إلى أنها أصبحت باب جديد للسرقة والرشوة.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "البطاقة التموينية، ليست بطاقة لمساعدة الذين أصبحوا فقراء ومحتاجين بسبب هذه الطبقة المجرمة والفاسدة!، بل هي باب جديد للسرقة وللرشوة!، ورائحة فسادها واضحة وضوح الشمس".

وكان علامة، كتب تغريدة سابقة عن تشكيل الحكومة الجديدة، عبر حسابه بموقع تويتر: "موضوع تشكيل الحكومة.. أنا شخصيًا بقول إنهم كلهم كذابين! عم يضحكوا علينا ويستفيدوا من فرق سعر الدولار بين في حكومة أو ما في حكومة! إن شاء لله بكون غلطان! لكن عندي كل الثقة إن موضوع تشكيلها ينتظر قرارا دوليا وليس محلي".

من ناحية أخرى، طرح السوبر ستار راغب علامة أحدث أغنياته "فورا غرام"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، والأغنية باللهجة الخليجية من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم.