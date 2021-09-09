فن ومشاهير

بوسي جريئة في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة بوسي صورتين لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بوسي في الصور بملابس جريئة، وانهالت التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر، الحب الحب، ماشاء الله جمالها رايق، نفسي أتجوز واحدة شبهك".

واحتفلت الفنانة بوسي بعيد ميلادها يوم 1 سبتمبر الجاري، إذ أنها من مواليد 1981.

بوسي مغنية شعبية وممثلة، ولدت في القاهرة، وبدأت الغناء بالملاهي بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة عام 2012 بأغنية "آه يا دنيا" وبعدها اتجهت للتمثيل، وكانت أولى تجاربها مسلسل "حالة عشق" 2015
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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