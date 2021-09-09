نسرين طافش تنشر صور جديدة على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "طافش" في الصور بإطلالة صيفية على شاطئ البحر، وعلقت: "ما حقيقة هذه الراحلة، ‏إن حقيقتها تكمن في أننا كلما غصنا بأعماقنا أكثر ونبذنا وهماً تلو الآخر وكذبة تلو الأخرى نصبح أكثر خفة، والوعي بوجود الحب يصبح أكثر قوة شيئا فشيئا، فنشعر بالخفة أكثر وتصبح الحياة تدريجياً أكثر سهولة وعفوية".

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل " المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.