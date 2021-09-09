شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عروض لمسرح الطفل فى المهرجان القومى بعد السماح لها بالمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما قررت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة ، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل،استقبال عروض مسرح الطفل وإدراج العروض المختارة منها ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان ، تقدم حتي الآن 5 عروض مسرحية للأطفال ترغب في المشاركة في الدورة المقبلة وتدخل لجنة مشاهدة واختيار .

وكان قد تقدم حوالي 95 عرضًا مسرحيًا من الجهات الإنتاجية المستقلة والهواة والشركات والبنوك والجامعات ومسرح القطاع الخاص للمشاركة في المهرجان القومي للمسرح المصري، ومنها 5 عروض لمسرح الطفل، وذلك بعدما تم إغلاق باب التقديم في الدورة الـ14 .

ومن المقرر أن تدخل تلك العروض التي استوفيت شروطها لجنة متخصصة لاختيار النسبة المقررة في اللائحة وهي (13) عرضًا مسرحيًا، بالإضافة للعروض التى ترشحها جهاتها مثل البيت الفنى للمسرح وهيئة قصور الثقافة وغيرها من الجهات الإنتاجية التي لا تشاهد من قبل اللجنة والتي سيعلن عن أسمائها في المؤتمر الصحفي للمهرجان.

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وتحمل الدورة عنوان "الكاتب المسرحي المصري"، وصمم "أفيش" المهرجان الفنان مصطفي عوض، والذي جاء بصبغة فرعونية يظهر فيها الكاتب المصري الفرعوني القديم جالسًا على كرسي مع وجود هرمين يسار ويمين الكاتب، كدلالة على أن الكاتب المصري يعتبر هو الهرم الثالث.